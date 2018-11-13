الخطيب بائع العرقسوس: بتحرج من منظري أمام الأئمة

قال الشيخ محمود عاطف، خطيب بالمكافأة بوزارة الأوقاف، وبائع عرقسوس، إن المواطنين يعاملونه معاملة حسنة حتى قبل عمله بالخطابة، ويعرفون أنه تخرج في كلية الشريعة والقانون ويبيع العرقسوس.





وأضاف "عاطف"، خلال حواره مع برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين"، مساء أمس الإثنين، أنهم يسألونه عن مسائل فقهية رغم أنه بائع عرقسوس، مؤكدا أنه يجيبهم بما يرضي الله، سبحانه وتعالى.



