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أخبار العالم

إسرائيل تعاود قصف مدينة خان يونس جنوب غزة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 04:13 ص
القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على خان يونس
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام فلسطينية في أنباء عاجلة لها منذ قليل، بأن طيران الاحتلال، عاود شن سلسلة غارات جوية، استهدفت شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتشن طائرات إسرائيلية منذ عدة ساعات، غارات استهدفت عشرات الأهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين، أمس الاثنين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إطلاق ما لا يقل عن 400 قذيفة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية.
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