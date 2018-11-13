إنجي وجدان تكشف كواليس طلعت روحي.. غدا

تحل غدا الفنانة الشابة أنجى وجدان ضيفة على الإذاعية فاطمة مصطفى مقدمة برنامج "الرديو بيضحك" على الرديو 9090.



و تكشف أنجى وجدان كواليس مسلسلها الجديد "طلعت روحي" الذى عرض مؤخرا على احد القنوات المشفرة، ومن المنتظر عرضه خلال الأسابيع القادمة على احدى الفضائيات المفتوحة، وشاركها فى بطولته كل من نيكولا معوض، إسلام إبراهيم، ومن إخراج رامي رزق الله.



كما تتحدث عن تفاصيل اعمالها الفنية القادمة، وحقيقة مشاركتها فى موسم رمضان القادم، والعمل السينمائى الذى تقرأه حاليا.



