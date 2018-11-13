ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

إنجي وجدان تكشف كواليس طلعت روحي.. غدا

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:48 م
صدى البلد
نورا نبيل
تحل غدا الفنانة الشابة أنجى وجدان ضيفة على الإذاعية فاطمة مصطفى مقدمة برنامج "الرديو بيضحك" على الرديو 9090.

و تكشف أنجى وجدان كواليس مسلسلها الجديد "طلعت روحي" الذى عرض مؤخرا على احد القنوات المشفرة، ومن المنتظر عرضه خلال الأسابيع القادمة على احدى الفضائيات المفتوحة، وشاركها فى بطولته كل من نيكولا معوض، إسلام إبراهيم، ومن إخراج رامي رزق الله.

كما تتحدث عن تفاصيل اعمالها الفنية القادمة، وحقيقة مشاركتها فى موسم رمضان القادم، والعمل السينمائى الذى تقرأه حاليا.

loading...

موضوعات متعلقة

شيماء سيف تكشف كواليس "أهلا رمضان".. غدا

فريق عمل «طلعت روحي» ينتقلون لـ «شبرامنت»

الأحد.. عرض أولى حلقات مسلسل "طلعت روحي"

دينا هريدي مصممة أزياء في «طلعت روحي»

شاهد.. إنجى وجدان ونهال عنبر فى كواليس "طلعت روحى"

نيكولا معوض يصور "طلعت روحى" فى الجمالية

ترشيحاتنا

هذا الحليب أفضل بـ 10 أضعاف من الأنواع الأخرى

خطوة واحدة تفصل الأهلى عن إتمام أولى صفقات الميركاتو الشتوى

الأردن يأمل أن يلبي الغاز المصري ثلث احتياجاته

احذر يا أهلى.. رحيل وليد أزارو فيه سم قاتل

صلاح عبد لله للنائبة الكويتية المسيئة للمصريين: بجد مايصحش كده

تخريب وسرقة موقع للجيش الإسرائيلي شمال غزة.. صور

إسرائيل تعلن إنهاء التهدئة في غزة وتعليق المحادثات مع الوسطاء

تعليق ناري من إبراهيم فايق على إلغاء ودية منتخبى مصر والإمارات

إسرائيل: حماس أطلقت 4600 صاروخ ضد تل أبيب وبحوزتها 20 ألف آخرين

هدية ثمينة من النقاز للنجم الساحلي حال انتقاله لاتحاد جدة

وصفة سريعة لإذابة دهون الخصر والأرداف دون جهد

رجيم سريع يمنحك وزن مثالي فى وقت قياسى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد مشروع مراكز القيادة "بدوى 35" بالجيش الثانى الميدانى .. صور

أمطار غزيرة تضرب السلوم ومطروح والساحل الشمالي .. صور

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

فيديو

حركة فتح: نأمل أن تنجح مصر في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.. فيديو
مجلس الوزراء يكشف السبب الرئيسي وراء أزمة البطاطس ..فيديو
شاهد.. المشاركون في قمة باليرمو يلتقطون صورة تذكارية
خطوات يجب اتباعها عند الإصابة بـ عضة قط أو كلب ..فيديو
طارق الشناوى: عدوية هوجم فى بداياته أكثر من حمو بيكا ومجدى شطة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟