إخلاء سبيل المدير المالى وأمين خزينة نادى الزمالك فى قضية الاتجار بالعملة

قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسي، إخلاء سبيل محمد الشهاوى، المدير المالى السابق لنادى الزمالك، ومحمد أبو طالب، أمين الخزينة، بكفالة عشرة آلاف جنيه، بعد قبول محكمة الجنايات استئنافهم على قرار حبسهم لمدة خمسة وأربعين يوما على ذمة التحقيقات فى قضية الاتجار في العملة بالاشتراك مع آخرين.



كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بتغيير العملات الأجنبية فى السوق السوداء بقيمة 2 مليون و90 ألف دولار أمريكى، بناءً على تحقيقها فى بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.



