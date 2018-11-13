برلمانى يلتقي وزيري التربية والتعليم وينهي نقل أرض حوض العلوة بالمرج للأبنية التعليمية

التقى البرلماني أحمد علي عضو مجلس النواب عن دائرة المرج وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي والمستشار عمر مروان وزير الشئون البرلمانية، لإنهاء مسألة نقل ملكية أرض حوض العلوة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال والكائنة بمنطقة الشيخ منصور بالمرج الغربية ونقلها لوزارة التربية والتعليم لبدء الأبنية التعليمية.



وقال النائب أحمد علي فى تصريحات صحفية له إنه ببناء مجمع مدارس بتلك المنطقة يخدم أهالي المرج الذين يعاني أولادهم من الكثافات الموجودة بمدارس بالقاهرة الكبرى التي تجاوز عدد الطلاب بها ١٢٠ طالبا بالفصل الواحد.



لافتا إلى أن المجمع التعليمي يخدم عدة مناطق هي بالفعل محرومة تعليميا وهي مناطق المرج الغربية وخاصة أهالي مناطق الزهور - الشيخ منصور - أرض الجنينة - الشوافعة- سوف البلح -عزبة عامر .



وكانت تشكلت لجنة تثمين أراض للتقدير المالي للأرض بناء على طلب النائب أحمد علي وتم إرسالها للأبنية التعليمية ولكن الأبنية التعليمية أفادت بعدم توفير ميزانية لشراء اراضي.



ولكن التقي النائب احمد علي بالدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ووافق الأخير لتمويل شراء الأرض.



