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توك شو

أشرف عبد الباقي يعلق على طريقة كلام أبو ليلة: الحلقة دي هتبقى مدبلجة.. فيديو

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 02:38 ص
طاهر ابو ليلة
طاهر ابو ليلة
هاني حسين
علق الفنان أشرف عبد الباقي، على عدم فهمه لكلام الفنان طاهر أبو ليلة والفنان سليمان عيد، قائلا: "الحلقة دي هتكون مدبلجة، أنا هفضل أترجم كل كلمة هما بيقولها".

وقال الفنان طاهر أبو ليلة، في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع على قناة "الحياة"، إنه كان يعمل في مجال الكهرباء قديما، وكان يعمل في مجال النجارة، مضيفًا: "كنت بشتغل مع أبويا وعمي وكنا بنفصل غرف نوم".

من جانبه قال الفنان سليمان عيد: "بشتغل من تالتة ابتدائي، لأن كل اصحابي في الصيف مكنتش بلقيهم في الشارع عشان نلعب، وكان أهاليهم بيخلوهم يشتغلوا فنزلت أشتغل معاهم".
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