أشرف عبد الباقي يعلق على طريقة كلام أبو ليلة: الحلقة دي هتبقى مدبلجة.. فيديو

علق الفنان أشرف عبد الباقي، على عدم فهمه لكلام الفنان طاهر أبو ليلة والفنان سليمان عيد، قائلا: "الحلقة دي هتكون مدبلجة، أنا هفضل أترجم كل كلمة هما بيقولها".





وقال الفنان طاهر أبو ليلة، في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع على قناة "الحياة"، إنه كان يعمل في مجال الكهرباء قديما، وكان يعمل في مجال النجارة، مضيفًا: "كنت بشتغل مع أبويا وعمي وكنا بنفصل غرف نوم".



