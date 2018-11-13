كوكي تؤدي دور صعيدية في مسلسل بحر

تواصل الفنانة "كوكى"، تصوير دورها فى مسلسل "بحر"، أمام الفنان ماجد المصرى ونورهان.



وتجسد "كوكى"، لأول مرة من خلال المسلسل دور فتاة صعيدية تتعرض لكثير من المشاكل.



ولجأت "كوكى"، لمصحح لغة حتى استطاعت أن تتقن الصعيدي بشكل كبير.



مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ماجد المصرى، ودياب، وثراء جبيل وكوكى، نورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة، وتدور أحداثه فى 60 حلقة ومن المقرر عرضه قريبا.