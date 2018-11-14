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فن

65 ألف مشاهدة لألبوم نهال نبيل الجديد

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:30 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تخطت نسب الاستماع لألبوم المطربة نهال نبيل الجديد "مفاجأة" حاجز الـ65 ألفًا بعد يومين من طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، إذ تراوحت نسب الأغاني ما بين الـ3 آلاف والـ5 والـ6 آلاف، فيما حققت أغنية "لو بيحبك هيرجع" 31 ألف، لتتصدر أغاني الألبوم. 

وكانت شركة "مزيكا" طرحت بشكل رسمى أمس الأول، الأحد، ألبوم "مفاجأة" لـ نهال نبيل، وذلك عبر موقع "يوتيوب"، وجميع المتاجر الإلكترونية، وأيضا على محطات الراديو، حيث يضم العمل 10 أغنيات.

كانت نهال نبيل نجحت فى الحصول على فضية برنامج "ستوديو الفن"، وقدمت تتر البداية والنهاية لمسلسل "سارة" الذى قامت ببطولته الفنانة حنان ترك، وهو أول أعمالها الفنية.

كما قامت بتقديم بعض الدويتوهات الغنائية التي شاركت فيها مع كل من الفنان أحمد سعد ضمن أحداث فيلم "دكان شحاتة" إخراج خالد يوسف، ولعل أبرزها أغنية "أنا عاشق" كلمات الشاعر جمال بخيت وألحان أحمد سعد وتوزيع خالد نبيل.
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