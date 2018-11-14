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أخبار العالم

ترامب يعين الجنرال جون أبي زيد سفيرا لدى السعودية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:26 ص
الجنرال المتقاعد
الجنرال المتقاعد جون أبي زيد
رحيم يسري
عيَّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، سفيرا للولايات المتحدة لدى السعودية؛ ليملأ بذلك المنصب الذي ظل شاغرا منذ توليه الرئاسة، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

ويبلغ الجنرال أبي زيد، المرشح في مهمة جديدة بالمملكة العربية السعودية، 67 عاما، وهو من أصول لبنانية يتكلم العربية بطلاقة.

وأمضى أبي زيد، 34 عاما في صفوف الجيش الأمريكي، حيث كان قائدا للقيادة الأمريكية الوسطى.

ويعد أبي زيد أحد الخبراء بشئون الشرق الأوسط، وأعدّ خلال دراسته في جامعة هارفرد، دراسة عن المملكة العربية السعودية.

وكان أبي زيد، قائدا للقيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق.

ويتعين على أبي زيد، الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه هذا؛ قبل أن يسافر إلى الرياض ليتسلم مهام عمله الجديد.
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