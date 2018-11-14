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أخبار العالم

رئيس الوزراء الهندي يصل سنغافورة للمشاركة في قمة آسيان

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:02 ص
رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي
أ ش أ
وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، إلى سنغافورة، في زيارة من المقرر أن تستغرق يومين، سيحضر خلالها قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن رئيس الوزراء سيجري محادثات ثنائية مع رئيس وزراء سنغافورة "لي هسين لونج" ورئيس الوزراء الاسترالي "سكوت موريسون"، مشيرة إلى أنه سيلتقي أيضا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال زيارته الحالية لسنغافورة.

وأضافت القناة الهندية أنه من المتوقع أن يناقش ناريندرا مودي مع مايك بنس عدة قضايا أبرزها التعاون الدفاعي الثنائي بين كل من نيودلهي وواشنطن.
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