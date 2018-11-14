رئيس الوزراء الهندي يصل سنغافورة للمشاركة في قمة آسيان

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، إلى سنغافورة، في زيارة من المقرر أن تستغرق يومين، سيحضر خلالها قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".





وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن رئيس الوزراء سيجري محادثات ثنائية مع رئيس وزراء سنغافورة "لي هسين لونج" ورئيس الوزراء الاسترالي "سكوت موريسون"، مشيرة إلى أنه سيلتقي أيضا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال زيارته الحالية لسنغافورة.



