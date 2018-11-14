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فن

ورد مسموم في دور العرض الأربعاء 28 نوفمبر

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:40 ص
صدى البلد
أحمد البهي
تنطلق عروض فيلم ورد مسموم للمخرج أحمد فوزي صالح يوم الأربعاء 28 نوفمبر الجاري بعد نحو عام من عرض الفيلم الروائي الأول لمخرجه في قرابة 40 مهرجانا حول العالم وفوزه بجائزة أفضل فيلم من مهرجان السينما الأفريقية "طريفة" في أسبانيا.

ويأتي عرض الفيلم في مصر بعد اختياره للمشاركة في مسابقة السينما العربية بالدورة الأربعين لمهرجان القاهرة والتي ستبدأ يوم 20 نوفمبر من هذا الشهر.

فيلم "ورد مسموم" مأخوذ عن رواية أحمد زغلول الشطي "ورود سامة لصقر" ويشارك في بطولته كوكي وإبراهيم النجاري وصفاء الطوخي بجانب ظهور خاص للنجم الكبير محمود حميدة .

الفيلم إنتاج مصري فرنسي مشترك حيث تشارك في إنتاجه شركات البطريق وريد ستار من مصر و haut les mains productions من فرنسا، وحصل على دعم من عدة جهات سينمائية، وتدور أحداث الفيلم حول صقر، الذي يريد الفرار من حي المدابغ الذي يعيش ويعمل فيه بمصر، إلا أن أخته تحية تريد منعه من السفر بأي ثمن، وتعمل الأخت كمنظف مراحيض في مركز تجاري فيما يعمل الأخ في ورشة دباغة.

الفيلم تجربة سينمائية جديدة تخلط التسجيلي بالروائي، حيث يتم التصوير في المواقع الحقيقية بمناطق مصر القديمة وبشخصيات حقيقية من عمال المدابغ عن واقع مهنتهم القاسية وأحلامهم البسيطة.

كذلك فإن مجموعة العمل خلف الكاميرا أغلبهم يخوض تجربته الأولي بعد التخرج من معهد السينما، ماجد نادر مديرا للتصوير في أوله تجاربه كمصور، بعد مشاركة فيلمه القصير الثاني كمخرج في مهرجان برلين السينمائي، علي شريط الصوت يعمل بسام فرحات كأول تجاربه، وتصمم شريط الصوت المغاربية سارة قدوري، بعد تجاربها علي "أخضر يابس" و"شيخ جاكسون"، المونتاج منة الشيشيني خريجة الجامعة الامريكية بالقاهرة في عملها الأول، تتشارك فيه مع المونتير الفرنسي قتيبة براهمجي، المونتاج وأعمال ما بعد التصوير تمت ما بين القاهرة وفرنسا، يشارك فيها تقننيون مصريون إلي جانب تقنيين من فرنسا.
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