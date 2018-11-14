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أخبار البلد

الحكومة: الثلاثاء المقبل إجازة بمناسبة المولد النبوي

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:27 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
محمود مطاوع
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بأن يكون يوم الثلاثاء 20 من نوفمبر عام 2018 ميلادية، الموافق 12 من ربيع الأول عام 1440 هجرية، إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وأوضح مدبولي أن الإجازة للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
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