الحكومة: الثلاثاء المقبل إجازة بمناسبة المولد النبوي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بأن يكون يوم الثلاثاء 20 من نوفمبر عام 2018 ميلادية، الموافق 12 من ربيع الأول عام 1440 هجرية، إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف.



وأوضح مدبولي أن الإجازة للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.