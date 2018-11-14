أزمة كبرى بين دي خيا ومانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن الأمور تسير في طريق مسدود بين الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، وناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشأن تجديد عقده الذي سينتهي في الصيف المقبل.



وأشارت إلى أن دي خيا رفض عرض مانشستر يونايتد لتجديد عقده، والذي كان سيحصل بموجبه على راتب أسبوعي يصل إلى 275 ألف جنيه إسترليني.



ويمكن للحارس ديفيد دي خيا، أن يبدأ التفاوض مع أندية أخرى، بداية من يناير المقبل، إذا لم يتوصل لاتفاق مع ناديه الإنجليزي، لتجديد التعاقد بينهما.



وأضافت الصحيفة أن دي خيا (28 عامًا) يتطلع لتغيير الأجواء خلال الفترة المقبلة، من أجل الحصول على الألقاب، بعد معاناة الشياطين الحمر على مستوى النتائج.



ويرفض مانشستر يونايتد، تفعيل بند تمديد عقد دي خيا لموسم إضافي، حتى لا يظهر بأن الفريق فشل في إقناع الحارس الإسباني بالبقاء في ملعب أولد ترافورد.