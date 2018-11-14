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أخبار العالم

بعد ليبرمان.. وزيرة الهجرة الإسرائيلية تستقيل من منصبها

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:40 م
وزيرة الهجرة الإسرائيلية
وزيرة الهجرة الإسرائيلية المستقيلة صوفا لاندفر
أحمد محرم
أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية وعضو حزب "إسرائيل بيتنا" صوفا لاندفر قدمت استقالتها اليوم، بعد استقالة وزير الدفاع ورئيس الحزب أفيجدور ليبرمان.

ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم الحزب ليودميلا لاجوش أن نواب الحزب بالكنيست يؤيدون استقالة ليبرمان وانتقاله إلى صفوف المعارضة ضد الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن تدخل استقالة لاندفر حيز التنفيذ في غضون 24 ساعة وفقًا للقانون.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قد قدم استقالته اليوم، إثر خلاف مع بعض الوزراء حول اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في غزة.
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