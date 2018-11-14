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حوادث

ضبط 11 طن سمن مجهول المصدر داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:37 م
سمن - ارشيفية
سمن - ارشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط 11 طن مسلي بأحد المصانع بمدينة 6 أكتوبر.

وجه اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، حملة امنية استهدفت المصنع المشار اليه وتم ضبط مالك المصنع، وتبين أنه يستخدم مواد مجهولة في التصنيع، لتعبئة المسلي داخل عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة للشركات الكبري، وتم ضبط 11.500 طن منتج نهائي، قبل ترويجهم بالسوق.

وكانت معلومات وردت للعميد مصطفي بكري مدير شرطة التموين بالجيزة، تفيد بقيام مالك مصنع غير مرخص، لإنتاج المسلي المغشوش، ومستخدما في تصنيعها خامات مجهولة المصدر.

تحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة.
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