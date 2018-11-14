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أخبار العالم

محاولات مستميتة من نتنياهو لإنقاذ الحكومة من السقوط بعد صدمة ليبرمان

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:25 م
بنيالمين نتنياهو
بنيالمين نتنياهو وأفيجدور ليبرمان
حسام رضوان
قال الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي من هيئة البث الإسرائيلية "كان"، شمعون آران في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو يجري مشاروات مكثفة لإنقاذ حكومته من السقوط، عقب استقالة وزير الدفاع، أفيجدور ليبرمان.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن شمعون كتب إن نتنياهو يجري مشاورات مكثفة لإنقاذ الحكومة مع قادة ورؤساء الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في الائتلاف الحكومي الحالي مضيفا أنه يجري أيضا مشاورات مع مسؤولين كبار في الحزب الحاكم "الليكود".

وأشارت إلى أن الائتلاف الحكومي الحالي لديه 61 عضوا بالكنيست، بعد انسحاب حزب "يسرائيل بيتنو" الذي يتزعمه ليبرمان، في حين هدد رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت بالانسحاب من الائتلاف حال عدم موافقة نتنياهو على توليه وزارة الدفاع خلفا لليبرمان.

وقدمت وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية وعضو حزب "إسرائيل بيتنا" صوفا لاندفر استقالتها عقب ليبرما الذي قدم استقالته اليوم، إثر خلاف مع بعض الوزراء حول اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في غزة.


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