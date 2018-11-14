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أخبار العالم

اجتماع رباعى فى أبوظبى لبحث الجهود المبذولة لإعادة الأمن و الإستقرار إلى أفغانستان

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:36 م
اجتماع رباعى فى ابوظبى
اجتماع رباعى فى ابوظبى لإعادة الأمن فى أفغانستان
عقد في أبوظبي أمس " الثلاثاء " اجتماع رباعي في إطار الجهود المبذولة لإعادة الأمن و الإستقرار للدفع بعملية السلام في أفغانستان ضم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان.

و توصل المجتمعون إلى عدد من التوصيات التي تؤدي إلى عملية المصالحة الشاملة في أفغانستان بما يخدم تطلعات الشعب الأفغاني.

و قد أعرب سعادة السفير زلماي خليل زاده المبعوث الأمريكي الخاص بالسلام في أفغانستان عن إرتياحه للنتائج التي تم التوصل إليها خلال الإجتماع .

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