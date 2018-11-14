اجتماع رباعى فى أبوظبى لبحث الجهود المبذولة لإعادة الأمن و الإستقرار إلى أفغانستان

عقد في أبوظبي أمس " الثلاثاء " اجتماع رباعي في إطار الجهود المبذولة لإعادة الأمن و الإستقرار للدفع بعملية السلام في أفغانستان ضم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان.



و توصل المجتمعون إلى عدد من التوصيات التي تؤدي إلى عملية المصالحة الشاملة في أفغانستان بما يخدم تطلعات الشعب الأفغاني.



و قد أعرب سعادة السفير زلماي خليل زاده المبعوث الأمريكي الخاص بالسلام في أفغانستان عن إرتياحه للنتائج التي تم التوصل إليها خلال الإجتماع .



