مياه الأمطار تصل إلى داخل صالات مطار الكويت الدولي.. فيديو

وصلت مياه الأمطار إلى داخل صالات مطار الكويت الدولي، وذلك عقب هطول الأمطار بكميات كبيرة على البلاد، الأمر الذي عطل أغلب المصالح في البلاد.ويظهر في الفيديو الذي تداوله رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر دخول مياه الأمطار إلى داخل صالات مطار الكويت الدولي، وذلك عبر سقف المطار، الأمر الذي تسبب في حالة ذعر لدى المتواجدين بداخله.يذكر أن الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع المدني الكویتیة، العقید جمال الفودري، حذر من خروج المواطنین والمقیمین من منازلهم إلا في حالة الضرورة القصوى؛ وذلك لعدم استقرار أحوال الطقس من هطول أمطار غزیرة تشهدها البلاد حالیا.