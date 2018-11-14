مسئول: لقاءات تركية سورية في طهران بأوامر من أردوغان

كشف رئيس حزب الوطن التركي دوجو برينتشك عن عقد مسئولون من تركيا وسوريا 6 لقاءات خلال الفترة الماضية في العاصمة الإيرانية طهران بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقال برينتشك وفق ما نقلته وسائل الإعلام التركية: "عقد ممثلو الحكومة السورية 6 مباحثات مباشرة مع مسئولين أتراك في العاصمة الإيرانية طهران، مؤخرا، وذلك بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان".



وأضاف أن العمليات التي تجريها تركيا في الأراضي السورية، تأتي بالتواصل والتعاون مع الجيش السوري خلال الفترة الماضية.



وأكد أن العلاقات بين تركيا وروسيا وإيران وسوريا والصين خلال الفترة الماضية شهدت تطورات كبيرة، وهو ما يعد هزيمة كبيرة في حق الإدارة الأمريكية، على حد وصفه.