ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مسئول: لقاءات تركية سورية في طهران بأوامر من أردوغان

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:52 م
رئيس حزب الوطن التركي
رئيس حزب الوطن التركي
شريف سيد
كشف رئيس حزب الوطن التركي دوجو برينتشك عن عقد مسئولون من تركيا وسوريا 6 لقاءات خلال الفترة الماضية في العاصمة الإيرانية طهران بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال برينتشك وفق ما نقلته وسائل الإعلام التركية: "عقد ممثلو الحكومة السورية 6 مباحثات مباشرة مع مسئولين أتراك في العاصمة الإيرانية طهران، مؤخرا، وذلك بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأضاف أن العمليات التي تجريها تركيا في الأراضي السورية، تأتي بالتواصل والتعاون مع الجيش السوري خلال الفترة الماضية.

وأكد أن العلاقات بين تركيا وروسيا وإيران وسوريا والصين خلال الفترة الماضية شهدت تطورات كبيرة، وهو ما يعد هزيمة كبيرة في حق الإدارة الأمريكية، على حد وصفه.
loading...

ترشيحاتنا

التموين تصدم مواطنين قاموا بتحديث بطاقتهم قبل يناير 2018

حفيد الخديوي عباس حلمي يكشف سر توقيت نفي الملك فاروق

نبيلة مكرم توجه رسالة إلى شعب الكويت .. فيديو

وزير الرياضة يزور نادى الزمالك لحل الأزمات المشتعلة وأبرزها الصحفيين

تعليق نارى من مؤمن سليمان على تولي حسام حسن تدريب بيراميدز

مفاجأة.. نجم الأهلي المتوهج يعلن اعتزال اللعب الدولي

أحمد موسى يعلن خبراً ساراً بخصوص مشكلات التموين.. فيديو

مفاجآت حول أسباب وفاة البطل ساطع النعمانى وإصابته بسلاح محرم دوليا

الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء والوجه البحري.. ارتدوا الملابس الشتوية

الأرصاد الجوية: البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار المناخي

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة حول عقود كهربا مع الزمالك

هاني أبو ريدة يستقبل بعثة منتخب تونس بمطار برج العرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب الأوليمبي يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ ودية تونس.. صور

استمرار أعمال إزالة مياه الأمطار بعدة مناطق بمطروح .. صور

طرح بوسترات لفيلم Toy Story 4 .. صور

سلاح تويتر ينقلب فى وجه محمد صلاح من الدعم إلى الهجوم بسبب القناع

فى عيد ميلادها ... شاهد أجمل إطلالات منى عبد الغنى بالحجاب

فيديو

محافظ الدقهلية: ضخ 100 أتوبيس مكيف 30 راكبا خلال 3 شهور.. فيديو
التنمية المحلية: رصد 1.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالصعيد
فيديوجراف| رد ناري من إعلاميين كويتيين على النائبة صفاء الهاشم
الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء والوجه البحري.. ارتدوا الملابس الشتوية
فيديوجراف| وداعا ساطع النعماني قاهر الإرهاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟