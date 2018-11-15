4 علاجات منزلية لحماية طفلك من التهاب اللوزتين

التهاب اللوزتين من أكثر الأمراض انتشارا بين الأطفال فى المدارس والحضانات نظرا لتقلبات الجو التى تشهدها البلاد.





وهناك العديد من الأعراض التى تظهر على طفلك وتدل على أنه يعانى من التهاب اللوزتين مثل تورم منطقة الحلق، وانتفاخ اللوزتين، وألم الرأس والرقبة، وصعوبة البلع، وألم الحلق والتعب الشديد.





لذا قدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض العلاجات المنزلية التى يمكنك تقديمها لطفلك لعلاج التهاب اللوزتين، وأبرزها...





- حفنة من قشور الرمان المجفف بالشمس ونسلقها في الماء ثم تركها لتبرد لفترة من الوقت، واستعمال هذا الماء كغرغرة للتخلص من قرحة الحلق وآلام اللوزتين.





- يمزج ملعقة صغيرة من خل التفاح الطبيعي مع ملعقة صغيرة من العسل بمقدار كأس صغير ماء دافئ وتسقى للطفل ثلاث مرات قبل الطعام بنصف ساعة لمدة ثلاثة أيام .





- قم بمزج ليمونة في كوب وسط من الماء واضف اليها قليلا من الملح ومن ثم قم بشفطها بصوره خفيفه مع بلع الريق معها لكي تجبر حصى اللوز على النزول.



