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أخبار العالم

تفجير 3 ألغام في الكويت جرفتها السيول

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
حسن محرم
تسببت الأمطار والسيول في جرف 3 ألغام في الكويت، من مخلفات الغزو العراقي عليها، قبل أن تقوم السلطات بتفجيرها.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن رجال الأمن استنفروا بعد ورود بلاغ بوجود ثلاثة أجسام غريبة ظهرت بعد انجراف التربة نتيجة هطول الأمطار في الكويت.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني: "بعد الفحص تبين أن هذه الأجسام ألغام أرضية من مخلفات الغزو العراقي الغاشم، فتم تأمين المكان وانتداب رجال هندسة المتفجرات وإبطال مفعولها".

وتشهد الكويت أمطارًا غزيرة وسيولًا في كثير من المناطق تسببت في كوارث في شوارع البلاد وتوقف لحركة السيل.

وأعلن الدفاع المدني الكويتي نقل المتضررين من السيول إلى مقار إيواء، مبديًا استعداده لاستقبال عدد أكبر.

تفجير 3 ألغام في الكويت جرفتها السيول
تفجير 3 ألغام في الكويت جرفتها السيول
تفجير 3 ألغام في الكويت جرفتها السيول
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