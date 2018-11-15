ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:44 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف محمد خليل مدير إدارة الوعى الأثري بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية،حكاية متحف مصطفى كامل،والذي يقع بالقرب من مسجدى السلطان حسن والرفاعي وميدان السيدة عائشة.

وقال لـ"صدي البلد" إن المتحف مفتوح مجانا يوميا ما عدا الجمعة والاثنين،واصفا إياه بأنه مكان يستحق الزيارة،مشيرا إلي أنه رغم صغر المتحف إلا أنه يضم رفات زعماء الحركة الوطنية فى مصر.

وتابع:يضم المتحف مدفن مصطفي كامل ومدفن صديقه محمد فريد ومدفن المفكر المؤرخ عبد الرحمن الرافعى،كما يضم رفاة فتحى رضوان الذي كان وزير للثقافة من ١٩٥٢ – ١٩٥٨وهو الذي أنشأ المدفن.

وأشار إلي أنه قام بزيارة المتحف والتقى الفنان التشكيلى فارس احمد مدير عام المتاحف الإقليمية بوزارة الثقافة،وهو فنان حقيقي صاحب رؤية مهمة للمتاحف التاريخية الخاصة بشخصيات أمثال سعد زغلول ومصطفى كامل،كما وجه الشكر لـ"نادية بيومى"مدير عام المتحف علي حسن الاستقبال،وما تبذله من جهد لتوصيل رسالة المتحف للناس.

ويضم المتحف مجموعة من الصور واللوحات الفنية للزعيم مصطفي كامل وبقية المدفونين في الضريح،كما تظهر تلك الصور واللوحات أبرز المواقف الوطنية التي كانت في حياة الزعيم الراحل مصطفي كامل.
شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر
شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر
شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر
شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر
شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر
شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر
شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر
شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر
شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر
شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر
شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر
شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر
شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر
شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر
شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر
شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر
loading...

ترشيحاتنا

البرلمان الكويتي يأمر بفتح تحقيق نيابي للتحقيق في عدم استعداد الحكومة للسيول

الملكة إليزابيث تكسر القواعد الملكية من أجل الأمير تشارلز

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 والقنوات الناقلة

تعرف على إيرادات فيلم أحمد فهمي بعد عرض 12 أسبوعا

حكم تشغيل القرآن دون الإنصات إليه

أبو تريكة يشارك في إعلان لمحل يمتلكه قطري وتركي

بدء التقديم لحجز شقق الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي

بعد 13 يوما من العثور على الجثة.. تعميم صورة طفل أطفيح على المحافظات لتحديد هويته

شاهد.. إطلالة أنيقة لـ إنجي المقدم في أحدث جلسة تصوير

صاحب تجربة الأكوابيونيك للاستزراع السمكي: مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.. وأتمنى نجاح التجربة لتعظيم الإنتاج السمكي ..فيديو وصور

وزير الصناعة يفتتح معرض التجارة والاستثمار المصري الصيني الثاني

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أبرز تصميمات بسمة بوسيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة أنيقة لـ إنجي المقدم في أحدث جلسة تصوير

تعرف على سعر t -shirt أحمد حلمي في كواليس برنامج arabs got talent

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أبرز تصميمات بسمة بوسيل

سعر غير متوقع لإطلالة إليسا السوداء في دبي ..صور

المنتخب الأوليمبي يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ ودية تونس.. صور

فيديو

حسين مصطفى: نحتاج إلى استراتيجية بصناعة سيارات لتعميق التصنيع المحلي ..فيديو
منظم رالي بطولة الجمهورية يكشف آخر استعدادات العاصمة الإدارية لاستضافة السباق
اتحاد الصناعات: مصر كانت سباقة في صناعة السيارات في الستينيات ..فيديو
اقتصادية النواب: لا يمكن تأجيل إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية ..فيديو
تفاصيل هدم مشتل «Heaven 47» بالزمالك بدون سابق إنذار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟