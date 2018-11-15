شاهد.. متحف مصطفى كامل يحتضن رفات زعماء الحركة الوطنية في مصر

كشف محمد خليل مدير إدارة الوعى الأثري بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية،حكاية متحف مصطفى كامل،والذي يقع بالقرب من مسجدى السلطان حسن والرفاعي وميدان السيدة عائشة.





وقال لـ"صدي البلد" إن المتحف مفتوح مجانا يوميا ما عدا الجمعة والاثنين،واصفا إياه بأنه مكان يستحق الزيارة،مشيرا إلي أنه رغم صغر المتحف إلا أنه يضم رفات زعماء الحركة الوطنية فى مصر.





وتابع:يضم المتحف مدفن مصطفي كامل ومدفن صديقه محمد فريد ومدفن المفكر المؤرخ عبد الرحمن الرافعى،كما يضم رفاة فتحى رضوان الذي كان وزير للثقافة من ١٩٥٢ – ١٩٥٨وهو الذي أنشأ المدفن.





وأشار إلي أنه قام بزيارة المتحف والتقى الفنان التشكيلى فارس احمد مدير عام المتاحف الإقليمية بوزارة الثقافة،وهو فنان حقيقي صاحب رؤية مهمة للمتاحف التاريخية الخاصة بشخصيات أمثال سعد زغلول ومصطفى كامل،كما وجه الشكر لـ"نادية بيومى"مدير عام المتحف علي حسن الاستقبال ،وما تبذله من جهد لتوصيل رسالة المتحف للناس.



