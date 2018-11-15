طريقة عمل ملبن حلاوة المولد بشكل آمن وبأقل التكاليف

تقدم الشيف هالة فهمى من خلال برنامجها سفرة وطبلية طريقة عمل ملبن حلاوة المولد بالمنزل وبشكل لا يمثل خطورة وبأقل التكاليف:



المقادير لعمل ملبن حلاوة المولد:



كوب سكر

كوب ماء

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة جيلاتبن أو بوردة جيلى أحمر

نصف كوب ماء ساخن

ملعقة صغيرة ماء ورد

عين جمل مجروش أو فول سودانى مجروش



خطوات عمل ملبن حلاوة المولد:

- يقلب النشا فى كوب ماء

- يقلب الجيلاتين فى نصف كوب ماء ساخن

- يخلط النشا بالجيلاتين مع السكر والماء وماء الورد ثم يوضع الخليط على النار مع استمرار التقليب حتى الغليان ثم يضاف عين الجمل المجروش أو الفول السودانى المجروش وتقلب المكونات ثم ترفعا سريعًا عن النار

- تدهن صينية بالنشا ويصب الخليط ليبرد ثم يوضع فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة ثم يقطع الملبن ويرش بالنشا الملخوط بالسكر البودرة ويقدم.