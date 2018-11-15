شباب يد الأهلي يفوز على بورسعيد في دوري المرتبط

حقق فريق الشباب، مواليد 2000، لكرة اليد بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًا على حساب نظيره، فريق بورسعيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.



وقدم الفريق عرضًا قويًا، تحت قيادة محمد يحيى مدرب الفريق، ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 6-3، قبل أن ينهي المباراة لصالحه بنتيجة 19-9.



وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، قبل قليل من انطلاق مباراة الفريق الأول أمام بورسعيد في الدوري.