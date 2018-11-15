ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شباب يد الأهلي يفوز على بورسعيد في دوري المرتبط

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 06:16 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق الشباب، مواليد 2000، لكرة اليد بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًا على حساب نظيره، فريق بورسعيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وقدم الفريق عرضًا قويًا، تحت قيادة محمد يحيى مدرب الفريق، ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 6-3، قبل أن ينهي المباراة لصالحه بنتيجة 19-9.

وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، قبل قليل من انطلاق مباراة الفريق الأول أمام بورسعيد في الدوري.
loading...

ترشيحاتنا

أسرار ومفاجآت وراء قرار وليد سليمان باعتزال اللعب دوليا

النيابة السعودية: قائد مهمة استعادة خاشقجي أمر بقتله حال رفضه العودة

نتنياهو يرد بحسرة على تأثير ضربات المقاومة الفلسطينية فى سديروت

بشرى لمنتخب مصر.. فراعنة الأولمبي يكتسحون تونس برباعية وديا..فيديو

طفل خارق عمره 5 سنوات بالشيشان يحصل على هدية رئاسية خيالية

مقابل 4 ملايين دولار.. قطر تستغل مطربة عالمية لتلميع صورتها.. فيديو

تعليق قوي من أجيري على اعتزال وليد سليمان

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة بالسوبر المصري السعودي

تأجيل موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز.. لهذا السبب

صانع ألعاب وادى دجلة يتعجل الانتقال إلى الأهلى فى الشتاء بدلا من نهاية الموسم

فى عيد ميلاده الـ 70.. محطات فى حياة الأمير تشارلز.. أكبر ولى عهد وزير نساء

بسبب شائعة الوفاة واعتراض الرقابة.. عادل إمام يتصدر البحث على جوجل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ميناء دمياط يستقبل اثنين من أحدث أوناش الحاويات في العالم

شاهد.. 50 صورة ترصد مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ 70

الآلاف يشاركون في الليلة الختامية لمولد القديس مار جرجس بالأقصر

وزير النقل يقف في طابور المترو لقطع تذكرة خلال جولة مفاجئة.. صور

غادة والي تتابع تدريب العاملين في شرطة دبي على حماية الطلبة من الإدمان.. صور

فيديو

رمضان صبحى يقود منتخب مصر للتقدم على تونس بثنائية فى الشوط الأول .. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية السعودى عادل الجبير
طريقة عمل قشطة حلاوة المولد مع الشيف هالة فهمي
الأرصاد تحذر السائقين وتكشف حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو
شاهد.. أول فيديو لانفجار ماسورة مياه رئيسية أسفل كوبري المشير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟