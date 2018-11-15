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محافظات

غلق حضانة فيديو تعذيب أطفال الإسكندرية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:17 م
أحمد عبد العزيز
قررت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، فتح تحقيق عاجل في واقعة تعذيب طفلة صغيرة داخل حضانة بمنطقة فيكتوريا.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مسئولي إحدى الحضانات يقومون بتعذيب طفلة مع إطلاق ضحكات ما أثار حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين.

وقال محمد كمال الدين حجاجى، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، إنه تقرر غلق مؤقت للحضانة التي شهدت الواقعة لحين انتهاء التحقيق من جانب لجنة متخصصة بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة، لافتا الى انه تم تحرير محضر في قسم شرطة ثان الرمل بالواقعة.

وأشار وكيل الوزارة الى انه وجه فريق التدخل السريع للانتقال الى مقر الحضانة لإجراء تحقيق؛ للتأكد من صحة الفيديو وتاريخه، مشيرا الى أن حضانات الأطفال تقع جميعها تحت سلطة المديرية.

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