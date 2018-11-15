اندلاع حريق هائل في مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

اندلع مساء اليوم حريق هائل شب فى مصنع للبلاستيك بشبرا الخيمة في القليوبية، وانتقلت قوات الحماية المدنية للتعامل مع الحريق واخماد النيران.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا بنشوب حريق هائل في مصنع بشبرا الخيمة وانتقل المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث شبرا الخيمة ثان وسيارات الاطفاء.



وتبين من المعاينة نشوب حريق بمصنع للبلاستيك بمنطقة الوحدة العربية وجار التعامل مع الحريق واخماد النيران ولم يسفر الحادث عن اى اصابات او خسائر فى الارواح.

