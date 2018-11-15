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رياضة

كرواتيا تحرج إسبانيا وتسجل الهدف الثاني في شباك دي خيا..فيديو

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:32 م
صدى البلد
أحمد هاني
أحرز تين جيدفاج، لاعب المنتخب الكرواتي، الهدف الثانى فى شباك المنتخب الإسباني، في الدقيقة 69 من زمن المباراة المقامة حاليا على ملعب "ماكسيمير"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دورى الأمم الأوروبية.

وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقن بخسارة كرواتيا أمام إسبانيا بــ 6 أهداف ضمن نفس البطولة.

وتحتل كرواتيا المركز الأخير في المجموعة الرابعة للمستوى الأول بنقطة واحدة من مباراتين، ويتصدر منتخب إسبانيا بـ6 نقاط ويأتى الإنجليز فى المركز الثانى بـ4 نقاط.
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