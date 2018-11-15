كريم فهمي: أنا وشقيقي كنا كل يوم نجيب لوالدي مصيبة.. فيديو

أكد الفنان كريم فهمي، أنه حينما كان عمره 16 عامًا كانت والدته منفصلة عن والده، فكانت حياته وشقيقه "أحمد" فوضوية.



وأشار إلى أنه حينما كان يتشاجر مع شقيقه لم يجد من يحاول فض هذا العراك، وخاصة أن والدهما كان يغيب عن المنزل نظرا لظروف عمله.



وتابع "فهمى" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى مقدمة برنامج "معكم" والمذاع على قناة "CBC" قائلا: "كنا كل يوم نجيب لوالدي مصيبة، كنا أشقياء جدًا، وأخويا كان بيضربني لأنه أطول مني ولما أنا طولت ردتها له".

