تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الجمعة، الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى ومحاورها، وذلك عبر تطبيق "Google Earth"، والذي يعكس السيولة المعتادة أيام العطلات الرسمية.



ورصدت اللقطات الجوية، سيولة مرورية أعلى كوبري أكتوبر، و15 مايو، ومحور 26 يوليو.



ورصدت اللقطات الجوية، سيولة مرورية في نفق العروبة بصلاح سالم في الاتجاهين، وكافة الطرق المحيطة به.



