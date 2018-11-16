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اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 16 نوفمبر

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:40 ص
صدى البلد
مايكل عياد
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم، الجمعة الموافق 16 نوفمبر 2018، وذلك بالبنك الأهلي المصري، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو ليسجل نحو 20.03 جنيه للشراء، و20.29 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.03 جنيه للشراء، و23.30 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.77 جنيه للبيع، وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.59 جنيه للشراء، و16.71 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 58.41 جنيه للشراء، و59.76 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.84 جنيه للشراء و4.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 25.05 جنيه للشراء، و25.20 جنيه للبيع، وسعر الريـال العماني نحو 46.18 جنيه للشراء، و46.44 جنيه للبيع.
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