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أخبار العالم

الشرطة التركية تحتجز أكاديميين اثنين

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:10 ص
صدى البلد
رويترز
قالت صحيفة خبر ترك إن الشرطة التركية احتجزت ستة أشخاص بينهم أكاديميان اليوم الجمعة في إطار تحقيق بشأن الناشط الحقوقي البارز ورجل الأعمال عثمان كافالا.

واحتجز كافالا في أكتوبر العام الماضي وسجن بعد ذلك تمهيدا لمحاكمته بتهمة السعي للإطاحة بالحكومة في إطار التحقيق في أمر الشبكة التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

والأكاديميان هما تورجوت طرحانلي من جامعة بيلجي في اسطنبول وبتول طنباي من جامعة بوغازيجي. والأربعة الآخرون موظفون في منظمة الأناضول الثقافية التي يملكها كافالا والمعنية بالترويج للثقافة والحقوق.

وفي بيان بمناسبة مرور عام على احتجازه جددت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في نهاية أكتوبر الماضي الدعوات للإفراج عن كافالا فورا وبدون شروط.
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