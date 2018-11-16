حسام عبد الغفار: مستوى المستشفيات الجامعية في تطور مستمر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية أصبحت أفضل حالًا مما كانت عليه في الماضي، ولكن أقل مما نأمل أن نصل إليه.





وأشار "عبد الغفار" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك تطورا ملحوظا في المستشفيات على مستوى كافة القطاعات، سواء في التجهيزات أو نوعية التدريب الذي يقدم إلى الفريق الصحي، إضافةً إلى أنه تم زيادة أعدادها حتى وصلت إلى 110 على مستوى محافظات الجمهورية.





وأكد أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أننا ما زلنا بحاجة إلى زيادة أعداد المستشفيات على أن يصبح تواجدها في كافة المحافظات.



