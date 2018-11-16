السيطرة على حريق داخل مستودع غاز بالعجمي غرب الإسكندرية

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل داخل مستودع غاز نتج عن انفجار أسطوانة أكسجين شارع البوابة 8 بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية ما أسفر عن إصابة مالك المستودع بحروق.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، من إدارة شرطة النجدة بانفجار إسطوانة أُكسجين ومصاب بمستودع غاز بشارع البوابة 8 - منطقة العجمي، على أثره انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها.



بالفحص، تبين أنه أثناء قيام المدعو "م م ع"، 45 عاما، مالك المستودع محل البلاغ قيم بدائرة القسم بإنزال إحدى أسطوانات الأكسجين من أعلي سيارة أمام المستودع، ارتطمت بالأرض، ما أدي لحدوث موجة انفجارية ونتج عنه إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج وحرق لهبي بالساعدين من الدرجة الأولى وجرح قطعي بالرأس وسحجات بالساقين.



تم نقل المصاب للمستشفى الرئيسي الجامعي للعلاج، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر 14036 / 2018 إداري قسم شرطة الدخيلة.