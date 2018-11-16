الري: تنفيذ مشروعات مائية بمحافظة الشرقية بتكلفة 158 مليون جنيه

قال المهندس رضا مهدي محمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية، إن الإدارة تنفذ حزمة من المشروعات المائية بتكلفة قدرها 158 مليون جنيه تتضمن توريد ماكينات طواري ووحدات رفع ومواتير كهرباء بتكلفة 23.7 مليون جنيه، وكذلك إحلال وتجديد أعمال صناعية ومباني وإعادة تأهيل وإنشاء قنطرة ودراسة استبدل الترع وصاولات نطاق وشبك بتكلفة 16.9 مليون جنيه مع إحلال وتجديد وتغطية ترع وحوائط ساندة وتبطين بالدبش وتثبيت وحماية الميول الجانبية بالجابيونات وتطوير مجرى بتكلفة 89 مليون جنيه، وكذلك إحلال وتجديد وإنشاء كباري بنطاق الإدارة بتكلفة 28,5 مليون جنيه.





وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا مفصلًا حول إنجازات الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية خلال الفترة الماضية في مختلف مجالات الري والصرف، والهادفة إلى رفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشئات والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة .





وتقوم الادارة بتنفيذ أعمال الخطة الموحدة لحساب محافظة الشرقية بتكلفة قدرها 37 مليون جنيه، و تم الانتهاء من عمليات بقيمة 27 مليون جنيه متضمنة عملية انشاء كوبري معدني على ترعة السعيدية، وعملية كوبري حمولة 90 طن ك 36 على بحر مويس، وكذلك تغطية دليل ترعة بهنباي حمولة 90 طن يسر بحر مويس بطول 350 م، وازدواج كوبري العبور ك 35.600 على بحر مويس، مع استكمال حائط ساند على ترعة المنشأة الجديدة ك 0.500 بالبر الأيمن مركز ومدينة منشأة أبوعمر، إلى جانب انشاء كوبري مشاة على ترعة السماعنة الجديدة ك 22.400 بمدينة الحسينية وأعمال كوبري قدم ملاحي مسطحي ك 66.0 على بحر مويس.





وأضاف وكيل وزارة الري بالشرقية بأن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لإقليم صرف شرق الدلتا تقوم حاليا بتنفيذ أعمال بتكلفة قدرها 89,6 مليون جنيه تتضمن انشاء نطاق حماية من الأعشاب على المصارف بتكلفة 4.6 مليون جنيه واحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى لمنطقة العزيزية ومرعى ومنطقة بردين والقليوبية وصبري باشا وأبراش بتكلفة 41.4 مليون جنيه وإحلال وتجديد الكباري بتكلفة 6.7 مليون جنيه وكذلك احلال وتجديد منطقة بلبيس وبلاد العايد الثانية (أ) و(ب) بتكلفة 19.3 مليون جيه، فضلا عن احلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة بني جري زمام 1950 فدان والعارين الثالثة (ب) بتكلفة 17.7 مليون جنيه



