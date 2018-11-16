بوجي وبكار ورشيدة.. من إبداعات غادة في صناعة عرائس الفوم الملون.. فيديو

تصنيع عرائس الفوم الملونة، هكذا أرادت غادة إبراهيم مصممة العرائس بهذا العمل أن تعيد زمن تصميم الدمية الذي اختفى مع الوقت من الثقافة المصرية بعد أن سيطرت الصين على تصنيع لعب الأطفال وتصديرها إلى البلاد، فحبها للعرائس الذي نشأ منذ الصغر، ثم تطور بعد التحاقها بكلية التربية الفنية وعملها في مجال الرسوم المتحركة جعلها تصمم على التركيز في مجال تصميم عرائس مصرية باستخدام الفوم والجوخ والألوان الأكريليك.



وعن تحولها لهذا المجال قالت غادة "بعد تخرجي قمت بإنشاء شركة لتصميم الرسوم المتحركة وهو المجال الذي تمنيت العمل به، ولكن نظرًا لظروف زواجي وتكوين أسرة وأبناء تركت العمل بسبب أن الشركة تبعد كثيرا عن السكن، إلا أن حبي للفن لم ينته فزيّنت منزلي بأعمال يدوية من شغلي وبعد ذلك عند تصفحي لأحد الفيديوهات على موقع اليوتيوب شدني أحد الفيديوات التعليمية على الموقع كان يتم من خلالها شرح طريقة تصنيع عرائس بالفوم الملون وبعد أن شاهدت الفيديو قمت باستخدام خامات شبيهة للخامات الموجودة في الفيديو كورق الصحف إلى عمل هذه العرائس حتى بدأت في صناعتها.



وأضافت أنها تستخدم في تصنيع هذه العرائس "كرات الفوم وألوان الأكريليك وشمع للصق والجوخ الملون أيضا، كما أنها تستفيد من الأشياء غير المهمة والتي يستغنى عنها الكثير، فتقوم بإعادة تدويرها كبرطمانات الصلصة وعلب الكارتون بالإضافة إلى استخدام الخلة لتصميم الأيدي والأرجل.



وأكدت أن عملها في الرسوم المتحركة ساعدها كثيرا في تصميم هذه الشخصيات بكل سهولة ويسر، مشيرة إلى أن العروس الواحدة يتم تصنيعها خلال يومين أو ثلاثة أيام وتختلف على حسب التفاصيل الدقيقة لكل عروس، موضحة أن متوسط أسعار العروسة من 150 جنيها حتى 300 جنيه.



وعن الشخصيات الكرتونية التي صنعتها، قالت إنها صممت روبنزل وشخصيات فيلم توي استوري وودى وجيسي ومستر بطاطس وميس بيج، كما صممت عرائس على هيئة شخصيات يعشقها الجمهور مثل بوجي وطمطم وعمو فؤاد وعم شكشك وبكار ورشيدة وفطوطة وبكيزة وزغلول ونيللي وشريهان وبسنت ودياسطي.