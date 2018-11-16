شوط أول مثير بين مصر وتونس.. تريزيجيه نجم اللقاء .. وانتشار جيد للنسور

أنهى منتخب مصر الشوط الأول بالتعادل الإيجابي امام نظيره تونس بهدف لكل منهما فى المباراة المقامة حاليا في إطار الجولة الخامسة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.



بداية اللقاء شهدت إنذارا شديد اللهجة من نسور قرطاج وأهدر وهبى الخزرى فرصة تسجيل هدف اول وأنقذت العارضة شباك محمد الشناوى من التسجيل.



نعيم السليتى بادر بالتهديف مستغلا حالة الإرتباك فى الدفعات المصرية وسجل هدف أول فى الدقيقة 14 من خطأ دفاعى مشترك مع حارس المرمى محمد الشناوى بعدما نجح نسور قرطاج فى ضرب العمق للدفاعات المصرية.



المتخب التونسى تميز بالانتشار الجيد فيما لم تظهر أية ملامح هجومية لمنتخب مصر وفرضت الدفاعات التونسية طوقا وحصارا على محمد صلاح وشهد اللقاء وجود مساحات بين الخطوط وبين اللاعيبن وبعضها في المنتخب فيما تونس تستغلها وتتسم خطوط نسور قرطاج بأنها قريبة جدا من بعض.



ولم يكشر منتخب مصر عن انيابه سوى بعد مرور 20 دقيقة من تسديدة صاروخية للاعب تريزيجيه أعقبها تسديدة لمحمد صلاح تصدى لها الحارس التونسي ونجح تريزيجيه من التسجيل ويعادل النتيجة فى الدقيقة 32 من تسديدة قوية جراء استغلاله ارتباك الدفاعات التونسية وأعقبها تسديدة قوية من تريزيجيه من خارج منطقة الجزاء.



ظهر محمود حسن تريزيجيه بشكل جيد واستحق لقب نجم الشوط الأول وأرهق الدفاعات التونسية عبر تحركاته المزعجة وإستغلاله المهارة الفردية فضلا عن تمريراته الى زملائه داخل منطقة الجزاء.



وحرم فى اللحظات الاخيرة محمد الننى زميله محمد صلاح من هدف عالمى لدى تسديده الكرة بقدمه من ضربة ركنية واتسم اداء المنتخب التونسي بالخطورة لدى إستغلاله الهجمات المرتدة على الدفاعات المصرية.