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ديني

الأزهري: الشعراوي قال لو تولت الإخوان الحكم لأفسدوا الدين والدنيا.. فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:25 م
صدى البلد
محمود ضاحي
تحدث الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، في حلقة اليوم من برنامجه "رؤى" المذاع على فضائية" دي إم سي"، عن إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقال الأزهري": من اللفتات النادرة من الشيخ الشعراوي كان مرة جالسًا في ضيافة بعض الأعيان عام 1995- كما حدثني أصحاب الجلسة الذين كانوا يستضيفونه– يا فضيلة الإمام لو الإخوان تولوا الحكم مش أفضل بردو؟، فتجاهل السؤال، وانشغل في الكلام مع بقية الحضور، ورجع السائل يلّح ويسأل فتجاهله الشيخ الشعراوي مرة أخرى، ولما أعاد السؤال انفعل الشعراوي وألقى بالشال من كتفه وقال له "لو تولوا الحكم لأفسدوا الدين والدنيا ".

وأشار إلى إن الشيخ محمد متولي الشعراوي خرج مرة لإلقاء محاضرة في جامعة القاهرة، وأثناء انصرافه تجمهر حول سيارته آلاف الطلاب وحملوه بسيارته من الأرض.

وأضاف أن الشيخ الشعراوي رجع إلى البيت، وفي مساء اليوم، اختفى، حتى أن ابنه عبد الرحيم بحث عنه في كل مكان وتذكر أن والده يذهب إلى مسجد الإمام الحسين كثيرًا، وبالفعل وجده في المراحيض ينظفها بنفسه".

وتابع: "فزع عبدالرحيم حينها وقال له يا شيخنا قل لي أنظفها بدلا عنك، لكن الشيخ الشعراوي قال له إن معنى من العُجب بالنفس ظهر في داخله بعد حمل الشباب له في الجامعة، فأراد أن يكسره بأن يقدم على تنظيف هذه الأماكن حتى يجدها فقراء الناس نظيفة".
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