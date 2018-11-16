هانى حتحوت: منتخبنا حلو مع أجيري

أشاد الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش على قناة "صدي البلد" بأداء المنتخب المصري لكرة القدم، أمام منتخب تونس، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019.



وكتب حتحوت، في تدوينة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "‏‏‏صدارة جميلة.. ومنتخبنا حلو مع أجيري.. كورة حلوة ونتايج حلوة، ترتيب الماتشات وظروفها ممتاز، علاج بعض أخطاء الدفاع سيزيد جمال الشكل ويحافظ على جودة النتائج".



وكان المنتخب الوطني حقق الفوز اليوم على تونس بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، وارتفع رصيده إلى 12 نقطة وهو نفس الرصيد للمنتخب التونسي.

