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أخبار العالم

إدانة أممية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:31 م
مجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تبنى قرارا بأغلبية 58 صوتًا، مقابل 30 صوتًا معارضًا، وغياب 68 دولة عن التصويت، يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وذكر حساب "تويتر" التابع للخارجية الأمريكية بالفارسية، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني، لدى إعلانه عن تصويت واشنطن للقرار.

وجاء في التغريدة أن من بين الدول التي صوتت لصالح القرار الولايات المتحدة والدنمارك وكندا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان واليمن.

ويأتي هذا القرار بعد يوم من تصويت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، على مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران وذلك بأغلبية 85 صوتًا ومعارضة 30 بينما امتنعت 68 دولة عن التصويت.

ومن المقرر أن يتم التصويت على القرار المذكور الشهر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعتمد هذان القراران على تقارير جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

وطالب مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران، بالسماح له بزيارة البلد؛ لإجراء تقييم لحالة حقوق الإنسان لدى تقديمه تقريره أمام اللجنة الثالثة في نيويورك، في 24 أكتوبر الماضي.
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