السفارة الفلسطينية بالقاهرة تحيي ذكرى استشهاد ياسر عرفات

أحيت سفارة دولة فلسطين لدى مصر بالتعاون مع مؤسسة ياسر عرفات، وإقليم حركة «فتح» في مصر، الذكرى الـ14 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، مساء اليوم الجمعة.



حضر الاحتفالية، كل من، ممثل وزارة الخارجية المصرية السفير خالد راضي، والأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، وممثلا عن أمينها العام السفير سعيد أبو علي، والدكتور محي الدين عفيفي ممثلا عن الأزهر الشريف، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وأعضاء في البرلمان المصري، وممثلين عن القوى والأحزاب السياسية المصرية في قاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر في القاهرة.



وبدأت الاحتفالية بإذاعة النشيدين الوطنيين الفلسطيني والمصري، ثم عرض كلمة صوتية مسجلة للرئيس محمود عباس لمناسبة الذكرى الـ14 لاستشهاد القائد ياسر عرفات، ومن ثم تم عرض فيلم وثائقي عن حياة الرئيس عرفات، والمحطات التي خاضها في حياته العملية وخاصة خطابه الهام بالأمم المتحدة، بالإضافة الى مراحل عمره المختلفة، وقراءة الفاتحة على روحه وعلى أرواح الشهداء في فلسطين والعالم العربي.



وأكد دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، التمسك بالثوابت التي استشهد لأجلها أبو عمار وآلاف الشهداء القادة والمناضلين عبر مسيرة النضال الفلسطيني، مشيرا إلى أننا نجتمع اليوم مجددا لنحيي ذكرى القائد العظيم ياسر عرفات، لنستعيد ذكراه عن انطلاقة الثورة.



وعدد السفير اللوح مناقب الشهيد عرفات ومآثره، موجها التحية لمصر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا، على الدور الذي قامت ولا زالت تقوم به، في مؤازرة القضية الفلسطينية.



وتابع: دائما كان يرفع أبو عمار شعار (استقلال القرار الوطني) وقد دفع نتيجة ذلك الكثير، لكنه حافظ على القضية الفلسطينية، ونحسب له أنه تمسك بالثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإنهاء الاستيطان، والتمسك بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، مشيدا بمواقف الرئيس محمود عباس شريك الشهيد عرفات في المسيرة النضالية، بقوله: "لقد حمل الرئيس أبو مازن الأمانة باقتدار، وحافظ على الثوابت، واستطاع تجنيد العالم لصالح قضيتنا العادلة".



ومن جانبه أكد السفير راضي، أن مصر تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها لنيل حرية الشعب الفلسطيني والحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعيا لضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية وعلى رأسها المصالحة الوطنية، مؤكدا أن مصر أيضا في دور كبير بهذا الشأن.



وقال، إن القضية الفلسطينية تواجه صعوبات كبيرة ولكن صمود الشعب الفلسطيني ووحدته هي العامل الوحيد لفشل تلك المحاولات التي تستهدف فلسطين، مشيرا إلى أن ذكرى استشهاد الرئيس عرفات في ظل لحظات فارقة تمر بها القضية الفلسطينية، حيث تتطلب هذه المرحلة التحلي بروح "أبو عمار"، والتأكيد على الوحدة حيث أن الرئيس ياسر عرفات كانت تجمعه بمصر علاقات مميزة.



وتابع السفير راضي أنه رغم هذه الظروف الصعبة والدقيقة ما زالت أمتنا العربية تقف إلى جانب الحق الفلسطيني وما زالت تقف من أجل أن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.



ومن جانبه أكد السفير أبو علي، أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية حق، وعدل، وقضية أحرار وشعب مناضل وشجاع تنال من إرادته واستعداده لمواصلة العطاء والعداء.



وقال، إن جميع الدول العربية تؤكد دائما وأبدا وقوفها ودعمها الراسخ لصمود الشعب الفلسطيني ودفاعه عن أرضه ومقدساته وإصراره لإنهاء الاحتلال، مؤكدا دعم الجامعة العربية لجهود المصالحة الوطنية والجهود التي يقوم بها الرئيس محمود عباس والقيادة المصرية لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام وحشد الطاقات لمواجهة الاحتلال واستخفافه بالدم والحق الفلسطيني بصورة غير مسبوقة والقرارات الأمريكية الأخيرة بشأن القدس والأونروا وقضية اللاجئين والضغوط على القيادة الفلسطينية لإخضاعها لمتطلبات ما يسمى بصفقة القرن التي لن يكون لها إلا السقوط والصمود.



فيما قال ممثل الأزهر الشريف، إن جمع الشمل الفلسطيني وإنجاز المصالحة يجب أن تكون فوق جميع المصالح، وأضاف أن الرئيس عرفات كان وما زال القائد المؤسس، قائد الشعب والمسيرة الفلسطينية والحامي لها.



وتطرق وزير الأسرى اللواء قدرى أبو بكر لنضال الشعب الفلسطيني وسعيه للحصول على حقوقه المشروعة، مذكرا بدور الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وبسالتهم في الدفاع عن عدالة قضيتهم.



وأكد الدكتور محمد الغريب أمين سر حركة فتح، استمرار نضال الشعب الفلسطيني، وصموده على أرضه أمام محاولات إسرائيل صده عن الدفاع عنها وسلب مقدراتهم الطبيعية والإنسانية.



حضر الاحتفالية، حشد من الدبلوماسيين العرب والأجانب والشخصيات الاعتبارية المصرية وممثلي الأحزاب المصرية والأكاديميين وأبناء الجالية الفلسطينية من محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية، بالإضافة إلى أعضاء الاتحادات الشعبية الفلسطينية في مصر.