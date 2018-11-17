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فن

في ذكرى وفاته... 4 زوجات بحياة عبد المنعم إبراهيم

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير عبد المنعم إبراهيم ، والذي كان يعد واحدًا من أهم وأبرز الفنانين الكوميديان على الساحة ، وقدم عدد كبير من الأعمال السينمائية مثل سكر هانم ، الزوجة 13 ، سر طاقية الاخفاء ، خطيب ماما وغيرها من الأعمال .

وقد تزوج الراحل 4 مرات ، كانت الاولى من سيدة من خارج الوسط الفني وأنجب منها 4 أولاد ، إلا أنها توفيت بعد تعرضها الى وعكة صحية ، ليتزوج بعدها من شقيقتها ، إلا أن الانفصال حدث فى غضون أيام .

وقد تزوج في المرة الثالثة من السيدة اللبنانية عايدة تلحوم وأنجب منها فتاة ، إلا أنه انفصل عنها إيضًا، ليتزوج فى المرة الرابعة والأخيرة من الفنانة كوثر العسال واستمرت الزيجة 20 عامًا حتى وفاته .
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