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مرأة

بدون ضرب .. طريقة عمل فوم النسكافيه في المنزل بسهولة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:07 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
بعض الأشخاص يفضلون تناول كوب النسكافيه في بعض المقاهي، بسبب القوام الكريمي الذي يتميز به هناك، وأغلب ربات البيوت لا يستطيعن عمل نفس كوب النسكافيه بنفس الطريقة ،تقدمها الشيف حنان عبد الجواد .

ولكن مع بعض الخطوات البسيطة التالية، يمكن أن نحضر كوب النسكافيه بمقدار كبير من الفوم، باستخدام أدوات سهلة وبسيطة ومتواجدة في مطبخنا.

الأدوات
¼ كوب ماء
ملعقتان نكسافيه
سكر حسب الرغبة
برطمان أو زجاجة بلاستيكية

طريقة التحضير:
توضع معلقتين النسكافيه والسكر داخل البرطمان أو الزجاجة البلاستيكية.

إضافة الماء الخليط.
يغلق البرطمان أو الزجاجة ويتم رجها لمدة دقيقة حتى يصبح الخليط كريمي.
يتم تفريغ الخليط بكوب زجاجي ويوضع عليه اللبن والماء الساخن ويقلب جيدًا.​
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