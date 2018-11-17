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أخبار البلد

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال جثمان الشهيد ساطع النعماني..صور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:47 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي و أحمد بيسو
يشهد محيط منفذ 35 بمطار القاهرة الدولي، استعدادات مكثفة لاستقبال جثمان الشهيد العميد ساطع النعماني، المقرر وصوله بعد قليل، قادما من لندن ليدفن إلى مثواه الأخير.

ويصل جثمان العميد ساطع النعماني، على متن رحلة مصر للطيران القادمة من لندن رقم 780، بعد انتهاء كافة الإجراءات من قبل السلطات في لندن بالتنسيق مع السفارة المصرية هناك.

ورحل العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضي، في مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.

يذكر أن العميد ساطع النعماني كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور ، و أصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وتم علاجه بعدة دول وعاد لعمله من جديد.
استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال جثمان الشهيد ساطع النعماني..صور
استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال جثمان الشهيد ساطع النعماني..صور
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