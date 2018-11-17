القمامة تطيح برئيس وحدة محلية بكفر الشيخ

أقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، رئيس الوحدة المحلية لقرية مسير، لتقصيره في أداء مهام عمله، مكلفًا شئون العاملين بإسناد أعمال رئيس القرية لسكرتير القرية لحين تعيين رئيس قرية جديد.



ويعود قرار المحافظ إلى تراكم ناتج التطهير والقمامة بشكل كبير على جانبي مصرف صرف بمدخل القرية بطول المصرف، وتهالك أعمدة الإنارة على جانب الطريق المؤدى لقرية مسير، بالإضافة لوجود محول كهربائي مكشوف بجوار الطريق يشكل خطورة على حياة المواطنين.



وكلف محافظ كفر الشيخ، المهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بسرعة تلافى الأخطاء، والتواجد فورًا بالقرية ولمدة 3 أيام لعمل اللازم، مشيرًا إلى أنه سيقوم بزيارة القرية، مشددًا بتكثيف الرقابة على المنشآت والوحدات الخدمية لتحقيق الانضباط الإداري ومراعاة لمصالح المواطنين.