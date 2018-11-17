ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

القمامة تطيح برئيس وحدة محلية بكفر الشيخ

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:34 م
الدكتور إسماعيل عبدالحميد
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ
أ ش أ
أقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، رئيس الوحدة المحلية لقرية مسير، لتقصيره في أداء مهام عمله، مكلفًا شئون العاملين بإسناد أعمال رئيس القرية لسكرتير القرية لحين تعيين رئيس قرية جديد.

ويعود قرار المحافظ إلى تراكم ناتج التطهير والقمامة بشكل كبير على جانبي مصرف صرف بمدخل القرية بطول المصرف، وتهالك أعمدة الإنارة على جانب الطريق المؤدى لقرية مسير، بالإضافة لوجود محول كهربائي مكشوف بجوار الطريق يشكل خطورة على حياة المواطنين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، المهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بسرعة تلافى الأخطاء، والتواجد فورًا بالقرية ولمدة 3 أيام لعمل اللازم، مشيرًا إلى أنه سيقوم بزيارة القرية، مشددًا بتكثيف الرقابة على المنشآت والوحدات الخدمية لتحقيق الانضباط الإداري ومراعاة لمصالح المواطنين.
loading...

ترشيحاتنا

السفارة السعودية بواشنطن تكشف تفاصيل اتصالات خالد بن سلمان وخاشقجي

مغنية أمريكية تسافر داخل حقيبة سفر

الأهلي يتغلب على فريق الشباب بهدف لوليد سليمان

7 عقوبات لمن ترك الصلاة على النبي في الدنيا والآخرة

صحف الإمارات: خالد بن سلمان يدحض أكاذيب واشنطن بوست عن علاقته بمقتل خاشقجي.. صفقة مشبوهة بين تركيا وأمريكا استغلت موت الصحفي السعودي.. دعوة ماكرون لإنشاء جيش أوروبي موحد رفض لاستعلاء واشنطن

5 نصائح للتخلص من مشكلة قشرة الرأس

النقض تؤيد إدراج 22 متهما على قوائم الإرهاب في أحداث عنف الإسكندرية

مصرع طفل وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق قفط-القصير

مانشستر سيتي يتعاقد مع داركو جيابي

حيثيات تأييد أحكام الإعدام لـ20متهما والمؤبد لـ80 آخرين بمذبحة كرداسة

حركة فتح تكشف تفاصيل التحركات المصرية لإتمام المصالحة والتهدئة

رؤوف خليف بعد إثارته غضب المصريين: محمد صلاح صانع الأفراح المصرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 صور جديدة لسميرة سعيد من حفلها في القرية العالمية بدبي .. صور

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

فيديو

السيسي: الحفاظ على التنوع البيولوجي بالأنشطة الإنسانية يساهم في صيانة الموارد الطبيعية
السيسي: الاستهلاك البشري من الموارد الطبيعية سنويًا يزيد 30% عن الإنتاج
السيسي: الدستور وضع أسسا قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية في البلاد
السيسي: مصر تولي أهمية لأثر التنوع البيولوجي في التنمية المستدامة
طلاب يقدمون عرضا فنيا أمام مؤتمر التنوع البيولوجي عن أهمية حماية البيئة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟