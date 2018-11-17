هنا الزاهد تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هنا خلال الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت بنطلون جينز وسترة جينز ذا أكمام ومعها قميص اسود اللون، ما منحها مظهرا جذابا متناسق مع قوامها الرشيق، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها.



وعلى جانب آخر تواصل هنا تصوير دورها في فيلم «قصة حب» مع الفنان أحمد حاتم، والذي من المنتظر عرضه في إجازة منتصف العام المقبل.



الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذي يجسد شخصية كفيف بعدما تعرض لحادث وتقف بجواره حبيبته وتسانده وتجسدها هنا الزاهد خلال الأحداث.