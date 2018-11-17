مدير التعليم العام بأسوان يتفقد المعامل والورش بالمدارس الفنية .. صور

قام عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بأسوان يرافقه كل من مديرى التعليم الفنى ، والخدمات التربوية ، وإدارة أسوان التعليمية ، بجانب مجموعة من قيادات التعليم الفنى بزيارة مدارس محمد صالح حرب الصناعية المتقدمة ، والفندقية المتقدمة ، والتجارية المتقدمة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور السيد الفيومى وكيل الوزارة .



تفقدت اللجنة كافة المعامل والورش ، وتأكدت من توافر وصلاحية كافة الأجهزة والمعدات.



وعقب ذلك ترأس مدير التعليم العام الإجتماع الدورى الاسبوعى المقام بقاعة مدرسة التجارة المتقدمة، بحضور مديرى عموم التعليم الفنى والخدمات التربوى والشئون المالية والإدارية ، بالإضافة إلى مديرى عموم الإدارات التعليمية، فضلًا عن عدد من القيادات التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية.



وتم خلال الإجتماع مناقشة أبرز المشكلات التعليمية بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية الخمس .