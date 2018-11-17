المنيا 2001 يواصل انتصاراته ويهزم الفكرية بهدف نظيف بدوري المنطقة

حقق فريق كرة القدم مواليد 2001 بنادي المنيا، اليوم السبت، الفوز على فريق ناصر الفكرية بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الرابعة بدوري المنطقة هذا الموسم.



وتمكن لاعب المنيا علي طاهر ، من احراز هدف المباراة الوحيد ، ليفوز فريق المنيا بالمباراة ويرتفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن ناصر ملوي الوصيف.



ويقود فريق المنيا 2001 كل من: محمد جاويش مديرًا فنيًا، وأحمد يحي مدربًا، ومحمد يسري مدرب حراس مرمى، والدكتور محمد على علاج طبيعي، وسامر سيد مدير مالي وإداري، بينما يتولى إدارة قطاع الناشئين ياسر عبد الوهاب مدير القطاع .