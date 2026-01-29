وزير الخارجية يستقبل المديرة العامة للقوة متعددة الجنسيات في سيناء

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيدة إليزابيث ديبل، المدير العام للقوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء أمس الأربعاء 28 يناير حيث تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين الجانبين، وبحث القضايا ذات الصلة بمهام القوة ودورها في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن التقدير للدور الذي تضطلع به القوة متعددة الجنسيات في سيناء منذ إنشاءها عقب التوقيع على معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن وجودها يمثل عنصراً محورياً في دعم ركائز الأمن والاستقرار.

أضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أشاد بمستوى التنسيق الوثيق القائم بين القوة متعددة الجنسيات والجهات المصرية المعنية، مؤكدًا أهمية مواصلة الدعم لعمل القوة وتمكينها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل، مثمنا مشاركة الدول المساهمة بما يعكس الالتزام الجماعي بدعم السلام.

من جانبها، أعربت السيدة إليزابيث ديبل عن تقديرها للتعاون البناء مع مصر، ولما توليه الجهات المعنية من اهتمام خاص بتيسير عمل القوة متعددة الجنسيات وتقديم التسهيلات، مؤكدة حرصها على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر في إطار دعم مهام القوة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.