محافظ الدقهلية: حضرت خطبة الجمعة لمشاركة المواطنين فرحتهم بالمسجد الجديد

أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أنه حضر خطبة الجمعة لمشاركة المواطنين فرحتهم بالمسجد الجديد.





أضاف "شاروبيم" خلال حواره ببرنامج "اليوم"، والمذاع على شاشة "dmc"، أنه حضر خطبة الجمعة برفقة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالمسجد الكبير بقرية كفر عزام، مشيرًا إلى أنه سأل الوزير إذا كان هناك ما يمنع أن يشارك المسلمين فرحة افتتاح المسجد وأجابه الوزير بأنه لا مانع في ذلك.





وأكمل محافظ الدقهلية، أنه غادر المسجد عند إقامة شعائر صلاة الجمعة، "ودا احتراماً لإخواتنا المسلمين"، موضحاً أن الأمر تم دون أي تكلف، وأن فرحة المواطنين كانت عارمة من حالة الود والمحبة.