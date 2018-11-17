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أخبار البلد

الإعلان عن اسم قاتل الصيدلي المصرى بالسعودية غدا

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:39 م
الصيدلى المقتول بالسعودية
الصيدلى المقتول بالسعودية و محي عبيد نقيب عام الصيادلة
محمد غالي
قال محي عبيد، نقيب عام الصيادلة، إن النيابة السعودية القت القبض علي قاتل الصيدلى المصرى بالسعودية في غضون 30 دقيقة و أمرت بحبس المتهم فور التحقيق معه.

وأكد عبيد في تصريحات لـ"صدي البلد"، ان غدا موعد سفر المحامي المصري الي السعوديه لمتابعة الأحداث عن كثب، مضيفا انه سيتم الإعلان عن رقم القضية واسم القاتل والبيانات الخاصة بالحادث فور وصوله.

وأوضح نقيب الصيادلة، أن وزيرة الهجرة تتابع بنفسها القضية لتسريع رجوع الجثمان خلال يومين.

ويذكر ان اليوم وصل وفد من الفريق الإداري والتنفيذي برئاسة رئيس شركة النهدي لزيارة عائلة شهيد الغدر الصيدلي احمد طه والذي لقي حتفه على يد شخص بالمملكة ، لتقديم واجب العزاء والاستماع لكل طلبات أسرته.

واستنكرت النقابة العامة لصيادلة مصر، حادث مقتل الطبيب الصيدلي أحمد طه الذي يعمل بصيدليات النهدي، بحى الصفا في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، بسبع طعنات في الصدر.

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